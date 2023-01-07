В Луцке после смерти сына на войне отдала для нужд Сил обороны Украины 1 миллион гривен.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Свое имя женщина не называет, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.

По ее словам, она даже не знала, что ее сын ушел воевать на передовую. Он говорил матери, что уехал на войну как волонтер.

О желании передать деньги на покупку необходимого для военных она сообщила в День святого Николая.

Волонтеры приобрели на эти средства три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. Все оборудование уже было передано бойцам в район Бахмута Донецкой области.

Боец АТО, волонтер Сергей рассказал, что он поражен поступком женщины и говорит, что за восемь лет видит такое впервые.

По словам волонтера, он слышал в голосе женщины уверенность, она знала, что делает.