Лукпан Ахмедьяров, журналист из Казахстана, рассказывает о том, какими он увидел украинцев во время его поездки в Украину накануне нового года.

"Позитивно шокирует то, что люди не теряют присутствие духа, они готовы бороться дальше. Даже на фоне отключения коммунальных услуг, когда украинцы говорят про россиян: "без света или без вас - без вас, без тепла или без вас - без вас". Они сильно верят в то, что они победят.

Когда разговариваешь с простыми людьми, которые потеряли родных, близких и видили массу ужасных вещей... Они пытаются адаптироваться к более-менее мирной жизни после оккупации. Украинцы держат в уме главную мысль, что нужно бороться.

Например, объявляется воздушная тревога - побежали в укрытие, посидели там 3 часа и не услышали ни одного взрыва, потому что ПВО отработало очень хорошо. Через 3 часа приходит уведомление "Внимание! Отбой воздушной тревоги", мы выходим из убежища и первым делом, что делают украинцы - перекидуют деньги для ЗСУ. Такой "рахмед" (благодарность) за то, что ни одна ракета не достигла цели", - говорит Лукпан Ахмедьяров.

Напомним, украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.

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