После изменения правил выхода на пенсию в 60 лет некоторым гражданам придется докупать страховой стаж.

Стало известно, что поменялось при выходе на пенсию в 60 лет, согласно новым правилам некоторым гражданам придется докупать страховой стаж. Об этом сообщает Минфин.

Это связано с тем, что заслуженный отдых по возрасту положен лишь тем украинцам, имеющим как минимум 30 лет стажа.

Первым способом покупки стажа является заключение с Пенсионным фондом договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования, когда граждане на вполне законных основаниях могут докупить у государства количество страхового стажа. 1 год стажа обойдется украинцам в 34320 гривен.

Такой вариант является более бюджетным, но для него потребуется больше времени для решения вопроса выхода на пенсию. Документ заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся по нему один раз в календарный месяц. Такой договор можно заключить на срок от 1 до 5 лет, и выйти на заслуженный отдых позволяется только по истечении его срока действия.

Второй вид соглашения об участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию. Такое соглашение стоит вдвое дороже, чем предыдущий вариант.

Какие документы необходимы для покупки страхового стажа:

заполненное заявление о добровольном участии в системе государственного соцстрахования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата ЕСВ) по форме согласно приложению 3 к Инструкции;

копия трудовой книжки (если имеется);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, который удостоверяет личность.

Напомним, налог за собственное жилье: кому из украинцев придется платить за "лишние квадратные метры"

А еще Politeka сообщала, что налоги и лимиты для ФЛП: что изменится для предпринимателей в 2023 году

Также Politeka писала, что тарифы, пенсии, налоги, соцвыплаты: что изменится для украинцев уже с 1 января