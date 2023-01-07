Один из самых популярных университетов мира – Оксфорд пригласил учительницу из Херсона преподавать украинский язык.

Об этом рассказывает ТСН.

Учительница украинского Инна Сопрончук из Херсона уже 6 лет преподает украинский язык иностранцам.

Месяц жила под оккупацией, потом смог уехать. Муж пошел на войну защищать Украину, а Инна решила популяризировать украинский в мире.

"Я сделала рассылку среди британских университетов, где предложила им преподавать свой курс и Оксфорд отозвался и сказал, пожалуйста, приезжайте, нам интересно", – делится Инна.

У нее уже есть группа студентов, которая собралась удивительно быстро. И если раньше по статистике украинский учили только те, кто имеет корни, чтобы воссоединиться с родственниками, то сейчас это люди, ничего общего с Украиной не имеющие. Вся группа британцев.

“Конечно, нужно начать с алфавита. Переходим к базовым словам, фразам – привет, доброе утро, добрый день. Многие из этих фраз они уже знают, как добрый вечер, мы из Украины”, – рассказывает учительница.

Сложнее всего даются падежи. "Они такие - почему там была подруга, а здесь подруги?" – добавляет Инна.

Быстрее всего, на практике Инны, человек стал свободно говорить за три месяца интенсивного изучения. Инна говорит, легче всего иностранцам запоминаются карточки, где изображены картинки и затем это подкрепляется словами. Советует украинцам из британских семей, беря предмет, озвучивать, что это. Тогда будет стопроцентное запоминание.

Отметим, Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, в рейтинге The World University Ranking 2016—2020 годов университет занял 1 место в мире.

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