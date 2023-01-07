Украинские защитники с передовой, из окопов и блиндажей поздравили украинцев с Рождеством.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майор Сергей Наев опубликовал поздравление.

"Рождество Христово принадлежит к величайшим христианским праздникам. Его с особым трепетом ждут как дети, так и взрослые, но каждый вкладывает в это событие что-то свое. Поздравляю всех, кто в этот день отмечает Рождество, или отметил его раньше. Пусть сила и попечение Господа всегда будут рядом с нами, укрепляют нашу веру, согревают наши сердца и придают нам уверенности и сил творить добрые дела", – отметил Наев.

Командующий Объединенных сил пожелал праздничного настроения и новых свершений всем украинцам.

"Мы все – одна дружная и большая семья, с большим сердцем, чистой душой и добрыми намерениями. Желаю всем нам согласия, добра и скорейшей Победы! Слава Украине! Вместе победим!" – сообщил Наев.

К слову, Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, возглавивший литургию, завершил ее своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и другим священнослужителям и украинским военным.

Эпифаний подчеркнул, что пребывание представителей ПЦУ и звучание украиноязычных молитв в Лавре это важное событие, которое отдаляет нас от страны-агрессора.

"Лавра Печерская делает уверенные шаги, чтобы снова, как и в древности, служить проповеди слова Божьего, а не "русского мира", - отметил Эпифаний.

Также Предстоятель Православной церкви Украины отметит, что 2023 год во многом важен для украинской церкви. Более двух десятилетий назад Успенский собор Лавры был восстановлен почти из руин, а сегодня именно в нем святыня словно получила "второе рождение".

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