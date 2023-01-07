ДТП случилось около 3:00 субботы, 7 января, с автобусом компании "Йени Диярбакыр" (номерной знак 34 FMS 652). Известно, что он следовал из Диярбакыра в Игдыр.
Транспортное средств перевернулось.
Погибло 5 человек, в том числе 1 младенец. Еще 22 пассажира получили ранения, передает CNN Türk.
Два водителя автобуса и их помощник были задержаны в рамках следствия. Спустя семь часов после ДТП транспортное средство было поднято краном.
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На два часа движение по трассе было полностью заблокировано. За это время удалось открыть одну полосу. По второй машины начали пропускать только через семь часов.
Ранее сообщалось, что в Польше столкнулись два автомобиля - в одном из них ехали двое пьяных украинцев.
Полицейские, прибывшие по вызову на ДТП в Вильчицах, обнаружили два разбитых автомобиля и лиц, участвовавших в столкновении.
С установкой водителя автомобиля Peugeot возникла проблема - оба ехавших мужчин отрицали, что были за рулем.
К тому же от обоих сильно пахло алкоголем. У 23-летнего мужчины алкотестер показал аж 2,3 промилле, а у 32-летнего — более 0,5 промилле. Только в отделении полиции виновник столкновения рассказал правду.
Выяснилось, что ездил на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на другой автомобиль 32-летний украинец.
Он признался, что имеет действующий запрет на управление транспортными средствами. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.
Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.
Кроме того, Politeka.net писала, что похоронили 22-летнюю Оксану, которую убила российская ракета.