ДТП случилось около 3:00 субботы, 7 января, с автобусом компании "Йени Диярбакыр" (номерной знак 34 FMS 652). Известно, что он следовал из Диярбакыра в Игдыр.

Транспортное средств перевернулось.

Погибло 5 человек, в том числе 1 младенец. Еще 22 пассажира получили ранения, передает CNN Türk.

Два водителя автобуса и их помощник были задержаны в рамках следствия. Спустя семь часов после ДТП транспортное средство было поднято краном.

На два часа движение по трассе было полностью заблокировано. За это время удалось открыть одну полосу. По второй машины начали пропускать только через семь часов.

Ранее сообщалось, что в Польше столкнулись два автомобиля - в одном из них ехали двое пьяных украинцев.

Полицейские, прибывшие по вызову на ДТП в Вильчицах, обнаружили два разбитых автомобиля и лиц, участвовавших в столкновении.

С установкой водителя автомобиля Peugeot возникла проблема - оба ехавших мужчин отрицали, что были за рулем.

К тому же от обоих сильно пахло алкоголем. У 23-летнего мужчины алкотестер показал аж 2,3 промилле, а у 32-летнего — более 0,5 промилле. Только в отделении полиции виновник столкновения рассказал правду.

Выяснилось, что ездил на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на другой автомобиль 32-летний украинец.

Он признался, что имеет действующий запрет на управление транспортными средствами. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.

Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.

Кроме того, Politeka.net писала, что похоронили 22-летнюю Оксану, которую убила российская ракета.