В России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.

Как пишет Телеграмм-канал "Информационное Сопротивление", в ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.

В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону (РФ) по подозрению в намерении поджечь военкомат задержаны три человека, в их числе двое несовершеннолетних.

По данным российского телеграм-канала "База", задержания прошли в ночь на 3 января, их проводили сотрудники ФСБ России.

На официальных ресурсах спецслужбы сведений об этом нет, однако, Baza назвала имена предполагаемых задержанных.

Со ссылкой на данные следствия телеграм-канал пишет, что подозреваемые собирались поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова".

Сообщается, что дома у задержанных прошли обыски.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.