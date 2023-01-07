Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, возглавивший литургию, завершил ее своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и другим священнослужителям и украинским военным.
Эпифаний подчеркнул, что пребывание представителей ПЦУ и звучание украиноязычных молитв в Лавре это важное событие, которое отдаляет нас от страны-агрессора.
"Лавра Печерская делает уверенные шаги, чтобы снова, как и в древности, служить проповеди слова Божьего, а не "русского мира", - отметил Эпифаний.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Пострадают самые бедные: украинцам дали неутешительный прогноз по поводу пенсий
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к аварийным отключениям света: "Враг готов..."
Защитник "Азовстали" Дианов поделился правдой о родственниках: "Надо мной издевались, а дед…"
Присутствует опознавательный символ: в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками
Также Предстоятель Православной церкви Украины отметит, что 2023 год во многом важен для украинской церкви. Более двух десятилетий назад Успенский собор Лавры был восстановлен почти из руин, а сегодня именно в нем святыня словно получила "второе рождение".
Эпифаний подчеркнул, что исполняется 950 лет с момента, когда по легендам Богородица позвала к себе строителей, которые впоследствии отправились из Царьграда в Киев, чтобы возвести Киево-Печерскую Лавру.
Напомним, Рождество 7 января в Украине: как не спугнуть удачу в светлый праздник, главные запреты.
Также сообщалось, Святвечер 6 января: почему категорически нельзя надевать черное перед Рождеством.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.