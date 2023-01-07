Так, на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой присвоить звание города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке.
"Марьинка и Авдеевка уже девятый год являются неприступными крепостями для оккупантов, а Бахмут более 4 месяцев сводит на нет усилия о*ков по продвижению на Краматорск и Славянск", - говорится в обращении.
Петиция опубликована 14 ноября, и по состоянию на 13:00 7 января набрала уже 1272 голосов из 25 000 необходимых.
Ранее украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.
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На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит присвоить звание Героев Украины президентам и высокопоставленным чиновникам стран, помогающим украинцам в борьбе со страной-агрессором.
Напомним, морской пехотинец Михаил Дианов, легендарный защитник из «Азовстали», ободрил украинцев.
Также Politeka сообщала, на Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление: это хороший знак.
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