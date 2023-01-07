Астрологи прогнозируют, что трудности будут связаны с тремя ретроградными планетами: Марсом, Меркурием и Ураном, передает "НВ".
Рыбы
Январь будет сложным для Рыб - карьера не пойдет вверх, возможны неожиданные проблемы.
Однако нужно помнить, что даже самую черную полосу пережить легче, если рядом есть люди, способные поддержать. Поэтому не стоит погружаться в одинокие размышления и самоизоляцию.
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Рак
Январь станет для Раков периодом разочарований. Этому знаку Зодиака придется столкнуться с предательством самого близкого человека. Финансовые проблемы еще больше усугубят неблагоприятную ситуацию.
Стрелец
В январе ждет признание и успех, однако в личной жизни будут тотальные неурядицы и опустошения.
Стрельцам следует научиться справляться с гневом.
Ранее на Прикарпатье украинцы запечатлели уникальное природное явление.
В городе Яремче Ивано-Франковской области заметили двойную радугу.
Фото довольно редкого явления опубликовал в соцсети Facebook житель Прикарпатья Намор Карп.
Отметим, что зимой увидеть двойную радугу удается крайне редко. Сообщается, что по народному поверью – это хороший знак.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.