Три знака Зодиака проведут начало года не очень удачно - в январе они могут столкнуться с неприятностями.

Астрологи прогнозируют, что трудности будут связаны с тремя ретроградными планетами: Марсом, Меркурием и Ураном, передает "НВ".

Рыбы

Январь будет сложным для Рыб - карьера не пойдет вверх, возможны неожиданные проблемы.

Однако нужно помнить, что даже самую черную полосу пережить легче, если рядом есть люди, способные поддержать. Поэтому не стоит погружаться в одинокие размышления и самоизоляцию.

Рак

Январь станет для Раков периодом разочарований. Этому знаку Зодиака придется столкнуться с предательством самого близкого человека. Финансовые проблемы еще больше усугубят неблагоприятную ситуацию.

Стрелец

В январе ждет признание и успех, однако в личной жизни будут тотальные неурядицы и опустошения.

Стрельцам следует научиться справляться с гневом.

Ранее на Прикарпатье украинцы запечатлели уникальное природное явление.

В городе Яремче Ивано-Франковской области заметили двойную радугу.

Фото довольно редкого явления опубликовал в соцсети Facebook житель Прикарпатья Намор Карп.

Отметим, что зимой увидеть двойную радугу удается крайне редко. Сообщается, что по народному поверью – это хороший знак.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.