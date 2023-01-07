В Днепропетровской области правоохранителям пришлось в поисках бомбы обыскать 124 отделения Приватбанка.

Все из-за звонка неизвестного в СБУ, во время которого он угрожал взорвать одно из учреждений.

Гражданину не хватало средств на жизнь и он таким путем хотел получить субсидию.

Как сообщил "Днепр вечерний", бомбу не нашли, «минера» удалось поймать. 39-летний мужчина с инвалидностью звонил со своего телефона. Взрывать банк у него возможности и желания не было.

Его действия квалифицировали по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киевской области 65-летний местный депутат напал на сотрудников полиции.

Событие произошло еще 24 декабря 2022 года - в комендантский час, около 23:20, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Audi возле АЗС.

У водителя были признаки алкогольного опьянения.

Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал Mitsubishi, за рулем которого находился депутат. Мужчина вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции и агрессивно себя вел.

Депутат угрожал разбить полицейские автомобили и плевался в лицо правоохранителям.

Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование по ч.1 ст.345 УКУ.

Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.

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