В Таиланде за попрошайничество задержали двух россиян.

36-летний и 32-летний граждане РФ просили милостыни на одной из местных ярмарок с табличками на тайском и английском языках.

По данным местных СМИ, было написано: «Помогите! Я бегу от войны. Мои деньги закончились. Я не хочу возвращаться на войну. Вы можете помочь пожертвованием? Есть ли у вас для меня бесплатная еда?».

В тайской полиции россияне рассказали, что прилетели в страну 9 декабря, деньги закончились через месяц.

Однако возвращаться на родину они не желают.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге смертельный пожар охватил производственные цеха завода "Беларусь МТЗ".

5 января на Пулковском шоссе произошел сильный пожар, в небо порднимается столб контрастного дыма. По предварительным данным, горит более 400 квадратов в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

Предварительно, в момент возгорания в здании находились люди. Уже обнаружены тела уже двух погибших, количество жертв может увеличиться.

Пожар ликвидируют семь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, сколько еще дронов может оставаться у россиян.

Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что перешедший на сторону врага полицейский получит по заслугам: что он успел натворить.