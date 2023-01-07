В Буче Киевской области открыли «юрту несокрушимости», в которой есть пункт обогрева на случай блекаута.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

Как сообщили в местном горсовете, необычный пункт обогрева заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.

В день открытия в юрте, несмотря на похолодание, была теплая и дружеская атмосфера, было вкусно и музыкально-патриотично.

Людей угощали пловом и горячим чаем с печеньем, а выступала для присутствующих группа «Музыкальные дети Бучи».

Сообщается, что юрта установлена в микрорайоне, который больше всего пострадал от военных действий.

Ранее сообщалось, что в Буче, которая была в российской оккупации, работники ЗАГС из-за частого отключения электроэнергии регистрируют браки в полиции.

Соответствующее фото было опубликовал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Работники ЗАГС воспользовались бесперебойной работой Бучанского отделения полиции Киевщины и женили молодоженов. Это уже вторая пара, которая благодаря полицейским обменялась кольцами", – написал Небитов.

Напомним, в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.