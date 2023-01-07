Как говорится в сообщении Минсоцполитики, услугой "муниципальная няня" могут воспользоваться те семьи, в которых есть ребенок или родитель с инвалидностью первой или второй группы.

"Правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года", – отмечают в ведомстве.

Семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен.

Постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".

Заявление можно подать на сайте Минсоца.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2023 году ввели новую денежную выплату. Денежную помощь в размере 4 тыс. грн будут выплачивать в течение четырех месяцев. Выплаты будут начислять украинцам, которые подпадают под определенные требования.

Финансовую помощь будут выплачивать ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статут I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Таким украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. Таким образом, общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.

Для оформления финансовой помощи нужно будет подать заявление онлайн. Но пока проект находится в стадии технической доработки, поэтому все подробности о сроках и месте подачи заявки будут сообщены позже.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала, что как правильно и безопасно пользоваться каминами, буржуйками и печами: важные советы от ГСЧС.