Так, если с зарплаты налоги платит работодатель, то за доход от аренды недвижимости, наследство, подарки, дополнительный доход украинцы должны платить сами.
Об этом говорится в Государственной налоговой службе.
Обязанность подачи декларации у налогоплательщиков возникает:
при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, не зарегистрированных как самозанятые лица). Это в том числе доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам;
наследство или получение в подарок имущества от членов семьи первой и второй степени родства и т.п.;
сделки с инвестиционными активами;
при получении иностранных доходов;
при получении в собственность имущества по решению суда.
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Кроме того, обязанность налогоплательщика по представлению налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы только от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.
если задержать платеж на срок до 30 дней – 5%;
если задержать на более 30 дней – 10%;
если умышленно уклоняться от уплаты – 25%;
если повторно нарушить или задержать более чем на 90 дней – 50%.
Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.
Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.
Кроме того, Politeka.net НБУ вводит новые важные правила с 11 января: что нужно знать украинцам.