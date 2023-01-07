Ссора произошла из-за того, что юноши пренебрежительно высказывались в сторону военных, пишет "Суспільне".
"Сама драка была непосредственно на остановке, там ее остановили и доставили меня сюда рядом в пункт несокрушимости", - рассказывает доброволец.
21 декабря около 22 часов он шел по собственным делам и встретил двух молодых людей, которые грубо отзывавались о военных.
"Если с цензурного, то почти ничего, если утрируя, то то, что ребята из добровольческих формирований, терроборона ничем не занимаются. Ношение формы является "понтами". Сделал замечание, началась словесная перепалка, за что и получил несколько ударов в голову, потом в корпус", - рассказывает доброволец.
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Помощь мужчине оказали спасатели и полицейские, дежурившие в “пункте несокрушимости” рядом.
Они отнесли его в палатку и задержали двух юношей.
Неделю боец провел в больнице, где поставили диагноз- перелом 10-го ребра справа, травматический гемопневмоторакс - проколотое легкое было этим же ребром. Гематома век, контузия слабой степени, с кровоизлиянием левого глаза.
Напомним, защитник Мариуполя пережил сверхслудную операцию - как он теперь выглядит.
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