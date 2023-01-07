17-летняя девушка продала волосы, которые выращивала с рождения, и перечислила на счет Вооруженных сил Украины 6560 гривен. Историю юной патриотки рассказало Суспільне.

Крапивничанка Виктория Сушилина решила с пользой сменить прическу. Признается, на это ее вдохновили другие девушки, отрезающие волосы, чтобы помочь нашим защитникам.

"Сначала я хотела не так много отрезать, но подумала, что было бы полезно продать волосы и отдать деньги армии", - рассказала школьница.

"Длина волос 64 сантиметра, а вес – 108 граммов. Для продажи подходят некрашеные волосы, от сорока пяти сантиметров. Из них изготовляют парики", — пояснила владелица салона красоты Марина Костенко и уточнила, что Виктория – первая клиентка, которая деньги от продаже волос передала военным.

Мама школьницы Юлия Сушилина добавила, что договаривалась с дочерью, что косу обрежут на 18-летие в мае, но помощь военным нужна была сейчас, поэтому решили не ждать.

"Мы надеемся, что к ее дню рождения это будет не актуально. Верим, что к тому времени уже будет мир в нашей стране. Сказать, что прямо были волосы жалко... Знаете, наши защитники отдают свою жизнь, поэтому волосы для них не жалко", — подчеркнула Юлия.

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