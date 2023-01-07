Жительница Львова попалась "на горячем", когда получала деньги от "клиента" за нелегальный выезд за границу.

Во Львове поймали местную жительницу, которая за 3 тысячи долларов (более 100 тысяч гривен) обещала уклонистам внести фиктивные данные в информационную систему для беспрепятственного выезда из Украины. Женщина была задержана во время получения денег от "клиента".

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Оперативщики Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о том, что 41-летняя жительница Львова занимается противоправной деятельностью. Выяснилось, что женщина "специализируется" на незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу", — говорится в сообщении.

"Во время получения договоренной суммы – 3 тысячи долларов злоумышленницу задержали оперативники УДВБ и следователи львовской полиции. Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332. За совершенное ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что ранее мукачевские пограничники поймали на границе 14 мужчин, которые собирались нелегально сбежать в страны Евросоюза. По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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