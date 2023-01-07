Январь 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше здоровье. Так, стало известно, что будет вторая волна, и как уберечь себя от влияния солнечных вспышек. Об этом пишет ТСН.
Когда вторая магнитная буря января 2023 года
Вторая магнитная буря 2023 года состоится с 10 по 13 января. Она будет незначительной интенсивности. Однако ее влияние все же ощутят метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями.
Магнитная буря - какое влияние может оказывать на здоровье и самочувствие:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Мы никому не скажем": "Пташку" из "Азовстали" застукали в интересной компании, фото
Украину скуют жгучие морозы: где и когда будет аж до -20
"Вот вам и Максим": Галкин преподал впечатляющий урок Газманову и Меладзе
Суперфинал МастерШеф. Битва сезонов обернулся разочарованием: "Ох, так обидно…"
Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:
- нарушение сна,
- раздражительность и подавленное настроение,
- головная боль или головокружение,
- боль в сердце,
- повышенное или пониженное артериальное давление,
- боль в спине и суставах,
- апатия и тревога,
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:
- Избегать стрессов.
- Следить за своим ментальным здоровьем.
- Отказаться от алкоголя.
- Пить больше чистой воды или травяного чая.
- Играть на свежем воздухе.
- Принять ванну с солью.
- Настроить режим сна.
Напомним, В "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, Украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала, что Печи, камины и буржуйки: как правильно и безопасно ими пользоваться, важные советы от ГСЧС.