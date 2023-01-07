Январь 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше здоровье. Так, стало известно, что будет вторая волна, и как уберечь себя от влияния солнечных вспышек. Об этом пишет ТСН.

Когда вторая магнитная буря января 2023 года

Вторая магнитная буря 2023 года состоится с 10 по 13 января. Она будет незначительной интенсивности. Однако ее влияние все же ощутят метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями.

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Магнитная буря - какое влияние может оказывать на здоровье и самочувствие:

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Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:

  • нарушение сна,
  • раздражительность и подавленное настроение,
  • головная боль или головокружение,
  • боль в сердце,
  • повышенное или пониженное артериальное давление,
  • боль в спине и суставах,
  • апатия и тревога,
  • обострение хронических заболеваний.

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Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:

  • Избегать стрессов.
  • ​​​Следить за своим ментальным здоровьем.
  • Отказаться от алкоголя.
  • Пить больше чистой воды или травяного чая.
  • Играть на свежем воздухе.
  • Принять ванну с солью.
  • Настроить режим сна.

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