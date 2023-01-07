Землю накроет вторая магнитная буря в январе 2023 года, стало известно, когда опасные дни.

Январь 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше здоровье. Так, стало известно, что будет вторая волна, и как уберечь себя от влияния солнечных вспышек. Об этом пишет ТСН.

Когда вторая магнитная буря января 2023 года

Вторая магнитная буря 2023 года состоится с 10 по 13 января. Она будет незначительной интенсивности. Однако ее влияние все же ощутят метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями.

Магнитная буря - какое влияние может оказывать на здоровье и самочувствие:

Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:

нарушение сна,

раздражительность и подавленное настроение,

головная боль или головокружение,

боль в сердце,

повышенное или пониженное артериальное давление,

боль в спине и суставах,

апатия и тревога,

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:

Избегать стрессов.

​​​Следить за своим ментальным здоровьем.

Отказаться от алкоголя.

Пить больше чистой воды или травяного чая.

Играть на свежем воздухе.

Принять ванну с солью.

Настроить режим сна.

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