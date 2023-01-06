На улице Героев Днепра в Днепре произошла авария. Там маршрутка №21 врезалась в трансформатор. Предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов. В результате погас свет на близлежащих улицах и домах.

В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области нам ответили, что водитель покинул место происшествия до приезда правоохранители. Полицейские составили схему ДТП. Информацию передали в отдел розыска и дознания.

Напомним, водителям рекомендовали не пользоваться собственным транспортом из-за погоды – кого касается.

Также сообщалось, что из- за понижения температуры воздуха изменилась ситуация с энергоснабжением - когда будут выключать свет.

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