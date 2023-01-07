Выплаты будут начислять украинцам, которые подпадают под определенные требования.

В Украине в 2023 году ввели новую денежную выплату. Денежную помощь в размере 4 тыс. грн будут выплачивать в течение четырех месяцев. Выплаты будут начислять украинцам, которые подпадают под определенные требования.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1393.

Финансовую помощь будут выплачивать ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статут I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Таким украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. Таким образом, общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.

Для оформления финансовой помощи нужно будет подать заявление онлайн. Но пока проект находится в стадии технической доработки, поэтому все подробности о сроках и месте подачи заявки будут сообщены позже.

В заявлении указываются следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

пол;

пол; дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);

серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);

серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

группа инвалидности, дата установления инвалидности;

интернациональный номер банковского счета IBAN,

интернациональный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

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