В Украине в 2023 году ввели новую денежную выплату. Денежную помощь в размере 4 тыс. грн будут выплачивать в течение четырех месяцев. Выплаты будут начислять украинцам, которые подпадают под определенные требования.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1393.
Финансовую помощь будут выплачивать ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статут I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Таким украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. Таким образом, общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.
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Для оформления финансовой помощи нужно будет подать заявление онлайн. Но пока проект находится в стадии технической доработки, поэтому все подробности о сроках и месте подачи заявки будут сообщены позже.
В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
пол;
- дата рождения;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
- сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);
- серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
- контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);
- серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
- группа инвалидности, дата установления инвалидности;
интернациональный номер банковского счета IBAN,
- наименование банка.
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