Рыбак из Днепра рассказал о сказочной рыбалке на Новый год и невероятном улове.

Так, известный в Днепре рыбак Евгений Шистка рассказал, какой удачной была первая в этом году рыбалка, передает Днепровская панорама.

"Существует такое поверье, что как встретишь Новый Год так его и проживешь", - рассказал Евгений.

Также он рассказал, что удалось поймать 12 щук и опубликовал фото рыбы-гиганта.

"Личный рекорд по количеству я не побил. Но согласитесь, не так часто можно уйти и подержать в руках 12 щук. А еще лестница и много поклевок! По приманкам, как всегда в это время года Keitech Easy Shiner 4-4,5 веса 6-8грм и очень медленная проводка. И пусть этот новый год доставит нам Победу, каждому рыбаку большие трофеи и удовольствие от любимого хобби!".

Ранее Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2023 году ждут кардинальные изменения в жизни.

Рыбы

Рыбам удастся найти то, с чем можно будет связать всю жизнь. Родившиеся под этим знаком, могут ни минуты не бояться и совершать все, что хотят.

Лев

Любая их инициатива в 2023 году будет сопровождаться успехом и поможет приумножить материальное состояние. Возможность сменить работу используйте сразу же.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака совершенно случайно найдут информацию о курсах или занятиях, связанных с новой сферой деятельности и сменой профессии. Новая отрасль поможет раскрыть потенциал Стрельцов и покажет их с лучшей стороны.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

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