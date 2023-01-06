Об этом рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева.
В условиях войны и дефицита средств в госбюджете Кабмин отказался от повышения некоторых соцвыплат, а что касается пенсий - оставил только ежегодное осовременивание (мартовскую индексацию).
Идея "осовременивания" пенсий заключается в повышении выплат даже тогда, когда инфляция нулевая, потому что раньше пенсии увеличивали только на уровень роста цен.
Однако зависимость от инфляции в формуле осовременивания есть, и благодаря этому пенсии в 2024 году вырастут на 24%.
Для индексации пенсий на 24% нужно около 60 млрд гривен, но в бюджете выделили около 40 млрд гривен, поэтому остальные деньги придется найти уже в течение года. Проведение осовременивания пенсий в полном объеме будет недостаточным, поскольку в формуле следует учитывать показатели именно за прошлый год, а не за предыдущие три года.
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Если обновить формулу, то пенсии придется повышать на 35%, чтобы компенсировать прошлогодний рост цен, однако для этого потребуется уже от 80 до 90 млрд грн.
"Самые бедные слои населения, получающие пенсию около минималки, - а это где-то 4 млн человек - они пострадают больше всего. Необходимо повысить минимальную зарплату с 6700 до 10 000 грн, повысить минимальную пенсию с 2093 грн до 4000 грн", - сообщил Рева.
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