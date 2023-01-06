Однако для некоторых людей январь станет одним из самых счастливых месяцев в году, передает "Апостроф".

Максим

Мужчинам с этим именем придется менять привычный уклад жизни. Выдержка носителей этого имени не позволить им сильно паниковать, однако но придется потрудится, чтобы вернуть свою жизнь в комфортное состояние.

Глеб

Вся горькая правда вылезет наружу в январе, особенно это касается личной жизни. Из-за сложного характера Глеб может не проанализировать ошибки и окончательно рассориться со своей второй половинкой.

Климентий

Есть большая вероятность, что Климентий рассорится практически со всеми друзьями и знакомыми, накосячит на работе и даже умудрится попасть в руки стражей порядка.

Алексей

У Алексея в Новом году будет удачно складываться личная жизнь и отношения с друзьями. А вот в финансовом плане придется поднапрячься. Мужчина с этим именем может обнаружить кучу ошибок.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2023 году ждут кардинальные изменения в жизни.

Стало известно, кого ждет резкое изменение профессии уже в этом году.

Рыбы

Рыбам удастся найти то, с чем можно будет связать всю жизнь. Родившиеся под этим знаком, могут ни минуты не бояться и совершать все, что хотят.

Лев

Любая их инициатива в 2023 году будет сопровождаться успехом и поможет приумножить материальное состояние. Возможность сменить работу используйте сразу же.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака совершенно случайно найдут информацию о курсах или занятиях, связанных с новой сферой деятельности и сменой профессии. Новая отрасль поможет раскрыть потенциал Стрельцов и покажет их с лучшей стороны.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.