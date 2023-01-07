Во Львове задержан мужчина, который за 4 тысячи долларов подрабатывал документы для беспрепятственного выезда из Украины военнообязанных.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовской области.
Так, по данным правоохранителей, 51-летний львовянин предлагал военнообязанным выехать за границу с поддельными документами. Для этого он обещал изготовить для уклоняющихся фиктивный дипломатический паспорт. Свои услуги мужчина оценил в четыре тысячи долларов.
Мужчину задержали при получении части средств – двух тысяч долларов.
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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до девяти лет. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, легендарный защитник до сих пор любит свою экс-жену и назвал виновного в том, что они больше не вместе.
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