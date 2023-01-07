Народные депутаты Верховной Рады останутся без заработной платы за использование русского языка в зале парламента.

Законопроект №8327 предусматривает введение принципов депутатской этики, нарушение которой будет наказываться лишением полномочий. Также парламентарии должны следить за своими публичными выступлениями, вести себя достойно в Сети и говорить только на украинском языке.

Кроме того, членам парламента запретят пользоваться своими мандатами для получения неправомерной выгоды. Также в кодексе депутатской этики значится запрет на потасовки во время заседаний.

Интересно, что ответственность за нарушение правил кодекса будет индивидуальна. Сначала будет два предупреждения. Если это не помогло, депутата лишат права участвовать в заседаниях Верховной Рады и отправят слушать курс депутатской этики.

Еще один способ наказания – лишение заработной платы на два месяца.

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