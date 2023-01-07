Украинские воины продолжают вдохновлять мир своей смелостью. Журналисты одного из французских изданий удивились образованности наших героев.

Прессслужба 61 ОМБр рассказала интересную историю о нашем военном, по имени Евгений. Журналистам французского издания представили его как обычного боевого медика пехотного батальона.

Сначала их удивило то, что он свободно владеет английским. Помощь переводчика была совершенно ненужной.

Но еще больше удивило представителей иностранного СМИ, что человек в форме, бронежилете и шлеме имеет научную степень профессора.

В гражданской жизни Евгений – финансовый аналитик с четырьмя высшими образованиями за плечами. Сречди них – дипломы Киевского национального экономического университета, Национального университета имени Шевченко и Лондонской школы экономики. Куча научных работ в области финансов, экономики и банковского дела.

Однако все это осталось "там, 24 февраля 2022 года". Жизнь поставила выбор: работать в теплом и уютном офисе или взять в руки оружие, чтобы защищать свою Украину. Евгений выбрал второе, отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, сколько еще дронов может оставаться у россиян.

Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.