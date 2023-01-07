В декабре Верховная Рада приняла закон об ужесточении наказания для военнослужащих за ряд военных преступлений. Этот документ продиктован требованиями военного времени .
Такое мнение 24 канала высказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. По его словам, новый закон ужесточает ответственность военных, в том числе за невыполнение приказов руководства.
Согласно новым нормам, бойцам, самовольно покинувшим боевые позиции, грозит заключение. Как отметил Карась, это сделано для того, чтобы командование владело ситуацией, а бригады, которые должны выполнить определенную задачу, не становились причиной гибели соседних частей.
"Это не о том, чтобы избирательно наказать отдельные подразделения. Речь идет о том, когда 3 одинаково оснащенных батальона ведут оборону, а один батальон убегает. Затыкать эту "дыру" должны другие подразделения. И все на этом направлении понесут потери, чтобы стабилизировать ситуацию" – рассказал военный.
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По словам Карася, в законе об усилении ответственности военных есть вещи, которые можно было бы просчитать лучше. Однако в целом, по мнению бойца ВСУ, нормы нового документа вполне обоснованы:
"Это не антисолдатский закон. Он касается всех, в том числе и Главнокомандующего, и офицеров. Никто не будет панькаться с полковниками в случае, если они провалят какую-то систему подготовки. Могут быть перегибы. Но этот закон сделан для того, чтобы мы выдержали оборону в сложное время".
Он отметил, что принятие закона отнюдь не означает, что украинские тюрьмы будут заполнены военнослужащими. Речь идет только о прецедентах, когда действия дезертиров, в том числе из числа офицеров, могут повлечь за собой страшные последствия для их побратимов.
Напомним, легендарный защитник до сих пор любит свою экс-жену и назвал виновного в том, что они больше не вместе.
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