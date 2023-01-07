В новогоднюю ночь в столичном роддоме №5 на свет появились трое мальчиков – Матвей, Владислав и Богдан. Мама братиков рассказала, что 17 лет она не могла забеременеть, а чудо произошло после начала войны.

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

Сейчас Ирине 36 лет. В течение 17 лет женщина была в браке со своим мужем, но не могла забеременеть. Впоследствии мужчина умер, а Ирина через некоторое время встретила свою вторую любовь. Киевлянка призналась, что о беременности узнала всего на 14 неделе, и это было для нее неожиданностью.

«Я вообще сначала подумала, что у меня онкология, потому что увидела, что с моим организмом происходит что-то непонятное. После 24 февраля я испытывала постоянный стресс, поэтому думала, что болезнь возникла из-за чрезмерного волнения. Потом пошла к гинекологу, чтобы узнать, что со мной не так. А мне врач говорит: «Будем, мама, становиться на учет», – рассказала Ирина.

Еще больше неожиданность ждала женщину УЗИ, когда медик сообщил, что у нее два мальчика, а через несколько секунд увидел еще одного малыша. Муж Ирины тоже был в шоке от такой новости.

«Сказала своему мальчику: «Мы беременны, нас трое». Он говорит: «Я понимаю, что нас трое: ты, я и детка». А я ему: «Нет, ты, я и тройня». Я думала, что его не оторву от асфальта. Он не понимал, что я вообще такое говорю», – поделилась мамочка.

Ирина рассказала, что врачи запланировали кесарево сечение на 5 января, но роды начались раньше.

«Конечно, дата была не окончательная. Все зависело, начнутся ли схватки и будут ли подготовлены детки. Врачи сказали, что чем дольше я их поношу, тем больше и сильнее будут детки. С 29 декабря начались русские атаки. Было очень шумно, я слышала, как бомбили Киев, и волновалась. 31 декабря у меня отошли воды и я поняла, что рожаю. В тот момент старалась не думать о том, что за окном – обстрелы. Врачи смелые, сразу принялись за меня. Я никогда не рожала, думала, что это длиннее и сложнее, но врачи сделали все оперативно», – рассказывает Ирина.

Роды начались примерно в два ночи и длились 30-45 минут. Первый ребенок родился в 02:45, второй – в 02:46 и в 02:47 – третий. Ирине сразу показали детей и дали поцеловать. Женщина вспоминает, как у нее сразу покатились слезы радости. Дальше детей забрали и унесли в реанимацию.

Сейчас родители радуются пополнению. Женщина рассказывает, что детки очень хорошенькие и послушные. Рост у всех трех малышей – 45 сантиметров, а вес – 2,4 кг, 2,2 кг и самый маленький мой Богданчик – 2,01 килограмм.

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