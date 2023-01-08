Немецкий врач поплатился за раздачу справок, предоставлявших людям возможность не носить маски во время пандемии коронавируса.
Как сообщает AP ,врач был осужден за «выдачу неправильных справок о состоянии здоровья» людям со всей Германии.
В общей сложности более 4 тысяч человек врачу были освобождены от ношения масок. Большинство врач никогда не видел и не осматривал.
Региональный суд в юго-западном городе Вайнхайм признал медработника виновным и приговорил к двум годам и девяти месяцам заключения. В заявлении суда отметили, что процесс выдачи этих справок «больше напоминает продажу сертификатов, чем медицинскую процедуру».
В дополнение к тюремному заключению врачу запретили работать в следующие 3 года и обязали выплатить 28 тысяч евро. Такую сумму по версии следствия медик получил за выдачу справок. Был оштрафован и помощник врача, сумма штрафа – 2700 евро.
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Примечательно, что на судебном процессе медик утверждал, что ношение масок якобы вредно для здоровья людей. Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор.
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