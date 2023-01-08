В конце года, 27 декабря, судья Верховинского районного суда вынес приговор по делу жителя села Бережница, который нанес легкие телесные повреждения своей теще.
Ссора произошла в воскресенье , 18 сентября 2022 года. Во время спора мужчина ударил женщину кулаком по лицу. Медики диагностировали у потерпевшей перелом костей носа, что считается легкими телесными повреждениями.
В суде мужчина вину признал. Рассказал, что проживает с женой и тещей на одном подворье, но разных домах. В тот вечер они с женой готовили салат в летней кухне, туда пришла теща и принялась распекать его за то, что он не ходит в церковь. Муж разозлился и ударил женщину кулаком в лицо.
Потерпевшая же в суде заявила, что претензии к зятю имеет, но все же просит строго его не наказывать.
Суд признал мужчину виновным и назначил 850 грн штрафа.
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