Жизнь Ирины, как и многих украинцев, разделилась на до и после 24 февраля. До вторжения девушка работала обычной медсестрой в областной больнице Житомира.

Истории медика рассказывает издание Вікна.

С намерением уйти на фронт, она стала обивать пороги воинских частей. Несмотря на частые отказы, Ирина не оставляла надежд достичь желаемого.

Тем временем два ее брата, одному из которых всего 18 лет, уже служили в армии. Девушка тоже хотела внести свой вклад в победу.

Ее жизнь изменилась 21 марта. В этот день ее наконец-то взяли боевой медикиней роты в одну из бригад специального назначения.

Она была единственным медиком во рту, но для собратьев стала больше, чем врачом. Она стала поддержкой и психологом для них.

Сама Ирина говорит, ей дали позывной "Талисман", и это не случайно. Поддержка и жажда жизни девушки не давала ребятам сдаться. Они говорили, что и для них - оберег покоя и жажды победы.

За почти десять месяцев войны Талисман пережила две контузии, одна из которых была тяжелой, и почти трижды оказывалась на грани жизни и смерти.

После первой травмы она перевелась в другую часть и начала учиться. Некоторое время инструктировала новоприбывших военных и радовалась, когда они благодарили за знания, спасшие жизнь.

Вторую контузию девушка едва пережила. Она лежала в поле, где нет почти ничего живого, и не могла даже приподнять голову, над которой летают дроны, работают Грады и минометы.

"Ты мысленно говоришь всем, что любишь их. А дальше просто лежишь и молишься. Если даже не выживешь, чтобы хотя бы нашли и забрали тело и родные должны были куда прийти. С того момента жизнь приобрела другое значение вообще", — делится Ирина.

"Когда ты выходишь из такой ж*пы, то понимаешь, что еще не все сделал здесь, на Земле, и благодаришь каждый новый день, который смог прожить".

Сейчас девушка – старшая боевая медик роты. Вместе с ней она переживает все, ведь они стали одной семьей, которая делает все ради победы.

До фронта Ирина никогда не воспринимала себя без макияжа или нарисованных ногтей, но все меняется.

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