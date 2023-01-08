Удивительная история в эту новогоднюю ночь произошла в одном из роддомов Днепра. Здесь родился мальчик, ставший единственным ребенком, появившимся на свет на Новый год.

Как рассказал городской голова Борис Филатов, такое, чтобы в новогоднюю ночь родился только один ребенок, в городе не фиксировали около четверти века.

Мэр Днепра рассказал историю семьи младенца, чьи родители спаслись из-под оккупации Мариуполя.

"О непреодолимости жизни и настоящем новогоднем чуде, которому все же есть место в нашей жуткой и безумной реальности. Ольга и Николай жили в Мариуполе. Там они имели все – дом, друзей, собственный бизнес. Воспитывали дочь и мечтали о втором ребенке. Строили планы пока туда не пришел "русский мир". Ольга убегала от российских ракет, зная, что у нее под сердцем уже растет новая жизнь.

Прошло много долгих недель, прежде чем они выбрались из ада и добрались до Днепра. … Главная мечта семьи сбылась именно в Днепре. В 01:12 ночи в роддоме Днепра на свет появился Даниил. Здоровый крепкий богатырь, ростом целых 57 см», – написал Филатов.

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