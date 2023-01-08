Фермер Павел Товт до сентября оставался в Бахмуте, а когда обстрелы стали невмоготу терпеть, пешком выходил с коровами в соседнее село. Так не смог сохранить стадо. Сейчас он живет в Днепре и не оставляет надежды вернуться: и в Донецкую область, и в любимое дело.

Историю фермера, мечтающего вернуть коров, рассказывает Суспільне.

Двух кошек Павел с семьей вывез из Бахмута в Днепр. Там жил на Забахмутке, держал коров, имел постоянных покупателей. Последние пять лет все время уделял своему стаду – летом 2022-го у него было девять голов.

Под обстрелами Павел продолжал развозить местное молоко. Но ухаживать за коровами, вспоминает, было все труднее.

"На обеденной дойке вышли доить. Что-то прилетело, засвистело, прилетело, стукнуло. Дою дальше. Домой возвращаемся, а там — осколки, все избитое, велосипед, машина, куры избитые. Кур собрал в ведро граблями, похоронил под деревом. Коровы спасли" , – рассказывает Павел.

Павел говорит, если бы не коровы, оставался в городе до сих пор. Но в середине сентября все же ушел из Бахмута в Богдановку. Пешком пять часов вел свое стадо.

"Пример воспитанности моих коров, что они 12 километров шли за мной. Я сам их вел. Это не просто так. Какая-то глупая невоспитанная корова, прет и глаза такие, а тут раз и пошли", — говорит мужчина.

Павел вспоминает, что в Богдановке не было условий и возможности содержать стадо.

"Сарай там есть, такой небольшой. Хотя дойных коров можно загнать, а они стадные. В сарай заходишь — а она разворачивается. Что такое пол тонны? Она дверь вынесет вместе со луткой. И я просто вижу, нет никаких перспектив для развития. Я их сдал. Очень мне досадно. Стыдно очень перед коровами. Я плакал", — вспоминает фермер.

В октябре мужчина переехал в Днепр. Сейчас Павел работает в садовом центре. Но мечтает вернуться в Бахмут и любимое дело.

"Если дом останется, в любом случае буду возвращаться в Бахмут. Там сразу первая корова, где первая там и вторая, где друга там и телята. А коровы они меня выкормят. Как мать говорила - и вылечат, и построят", - заключает Павел.

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