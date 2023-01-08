Херсонка Ульяна Протопопова вместе с родителями вынуждена была уехать из Херсона во время оккупации, где пробыли два месяца. Сейчас семья временно проживает во Львове и мечтает о возвращении домой.

Свою историю девочка рассказала Суспільному.

Во время оккупации Херсона все время семья Протопоповых из-за обстрелов пряталась в подвале. Там Ульяна встретила свой 12-й день рождения.

"Год начался как и любой другой. Лишь в феврале у меня был день рождения. Однако вместо торта и воздушных шаров я пряталась в подвале от вражеских обстрелов. Первые месяцы войны, как в тумане, прошли как один день", — говорит Ульяна.

Решение уехать семья приняла после очередного обстрела. Дорога в два дня была опасной и изнурительной.

"На первом украинском блокпосте мы очень обрадовались. Папа даже заплакал. Мы очень были рады увидеть наших ребят. Мы дали им гостинец. На втором блокпосте - они отказались брать и сказали, что им все хватает и угостили йогуртом", — говорит Ульяна. Протопопова.

До войны Ульяна занималась танцами, актерским искусством, снималась в кино, ходила в модельную школу. Сейчас все это девушка бросила. Единственное утешение – это рисование. Война, рассказывает Ульяна, перевернула жизнь.

"Война заставила меня очень быстро повзрослеть. 23 февраля у меня было детство, а 24 бац, и его у меня забрали", — говорит девушка.

Сейчас, рассказывает Ульяна, ее главная задача – подбадривать и поддерживать отца Егора. Муж после выезда из оккупации добровольно вступил в ряды ВСУ, был ранен на фронте и перенес ампутацию двух ног.

"Я очень рада была его видеть, потому что он со мной и он был жив. Сейчас ему стало немного легче. Мы ждем протезов. Он немного повеселел. Ему тяжело, но я надеюсь он станет на ноги", - говорит Ульяна Протопопова.

Львов, рассказывает Ульяна, нравится, но очень хочет поскорее вернуться домой, хотя их дом разрушен. Улицу Мирную, возле Антоновского моста, на которой проживала семья, в первые дни войны русские войска обстреляли. Об уходе Херсона Ульяна узнала по телефону от бабушки, оставшейся в городе.

"Я сижу, никого не трогаю. Звонит моя бабушка и говорит "Херсон уволили". Я говорю "Что?". Она, говорит, что слышала. Кладем трубку. Сижу и не могу это все переварить. А потом думаю, Херсон уволили, собираем чемоданы и едем в Херсон", - рассказала Ульяна.

Как вернется домой, Ульяна хочет организовать пикник, сделать шашлык и пригласить родню, друзей и соседей, чтобы отпраздновать победу.

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