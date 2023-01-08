16 февраля Оксана Гальченко из Мариуполя сломала ногу. Поэтому страшное известие о полномасштабной войне она услышала, когда была в больнице, на костылях.

Своей историей и воспоминаниями о людях, которые были рядом, Оксана Гальченко поделились с "УП.Жизнь".

На костылях она встретила оккупацию, когда враг захватил микрорайон, где было медучреждение. Сжимая их, женщина делала замечания оккупанту, который нагло ворвался с сигаретой в душный подвал с больными. Так же, опираясь на костыли, 28 марта пациентка покинула больницу и родной город.

Кроме проблем с ногой, она еще сильно простудилась. Из лекарства было только два пакета противовоспалительного и соль для полоскания горла. Голос сел, несколько дней держалась температура.

Оксана понимала: еще несколько недель и это перерастет в воспаление легких. Женщина набралась смелости и пошла к новому главному врачу, которого россияне привезли из Донецка. Но встретила там командира ДНР-цев, охранявших больницу.

"Я дерзко зашла в кабинет и говорю: "Я умираю: на костылях, у меня температура 38.5 уже несколько дней, у меня сел голос… Я уже не выдерживаю. Мне нужно в Мангуш". Тот командир приказал солдату, чтобы мне зарезервировали место в автобусе без очереди. Не знаю, почему он помог. Может, потому что запомнил меня. Однажды я требовала, чтобы он вышел с сигаретой из подвала, где находились больные. А может, мой беззащитный вид на костылях так подействовал», – рассуждает Оксана.

Она считает, что костыли были ее оружием, опорой и защитой. Такая визуальная уязвимость давала ей силы даже на дерзость по отношению к оккупантам.

На следующий день, 28 марта, Оксана Гальченко уехала не в Мангуш, а в Никольское. Затем была длинная дорога в Бердянск, Запорожье. Дальше – полгода во Львове.

Сейчас женщина находится за границей. Она мечтает о победе. Но возвращаться в Мариуполь больше не планирует. Город ассоциируется с горем, страданиями, смертями. Там, где она сделала первый шаг, где танцевала свои лучшие танцы, навсегда остановилась жизнь.

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