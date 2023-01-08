Юлия приехала в Польшу после полномасштабного вторжения России. Сейчас она крепче стоят на ногах, но ждет, когда сможет вернуться на Родину.

Ее историю повествует onet.pl.

35-летняя Юлия переехала в Краков из Запорожья. Дома она вместе с подругой руководила собственным центром, оказывавшим психологическую помощь. После начала полномасштабного вторжения женщина сначала уехала с 10-летним сыном в деревню к маме (60 километров в направлении Мариуполя). Она надеялась, что в деревне будет спокойно. Однако фронт приблизился на три километра к их дому.

Во взрывы и ракетные обстрелы она вместе с сыном скрылась. Так Юлия попала в Польшу.

"Я была в шоке и долго медлила, чтобы начать новую жизнь. У меня были стрессовые реакции, когда что-то летело или раздавались громкие звуки. Сын спрятался под стол и очень плакал за бабушкой и людьми из Запорожья", - вспоминает украинка.

Она знала, что ей нужно как можно скорее выучить польский. Ибо язык – его рабочий инструмент.

Сначала Юлия жила у двоюродной сестры, но через два месяца она была вынуждена уехать. У нее не было ни работы, ни денег, только выплаты на сына 500+. Так женщина очутилась в монастыре, где нашла убежище.

Нагадаємо про рахунки та відключення світла: у "Нафтогазі" повідомили важливу інформацію щодо платіжок.

Також повідомлялося, що ціни в магазинах зміняться через відключення електроенергії.

Крім того, Politeka.net писала, що робити українцям, якщо світла немає 6-7 годин.