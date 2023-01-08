Известный украинский волонтер, Почетный гражданин Херсона, Рыцарь ордена «Народный Герой Украины» и простой дядя Гриша к началу полномасштабного вторжения российских захватчиков, он собрал для ВСУ 4 млн грн, и 600 тысяч — уже в оккупации, прямо на глазах у захватчиков.

Об этом пишет издание Шерифы.

Оккупация не изменила образ жизни дяди Гриши. Он продолжал ездить по городу на электрической тележке и собирать деньги на ВСУ. Больше включал украинскую музыку, народные и патриотические песни, гимн Украины. За волонтера в голубом десантном берете, который с украинским флагом бесстрашно передвигался по городу, волновалось тогда множество людей. Но он не оставил своих дел.

Говорит, что одежда, в которой херсонцы привыкли его видеть, побуждала продолжать делать то, что он делал на протяжении 8 лет. А иногда он даже сознательно провоцировал врага. 3 июля, на свой день рождения, сменил тельняшку на белую вышиванку с красной вышивкой, а в День Независимости 24 августа выезжал в красно-черной вышиванке. И все это — в оккупированном городе, где наличие желто-голубой ленты уже несло человеку угрозу. Дядя Гриша признается, что каждое утро выезжал на свой маршрут, как на минное поле, поэтому еще не знал, вернется ли вечером домой.

Самое неприятное было то, что херсонские коллаборанты заставляли его прекратить деятельность, отключить музыку. Но он требования бестолковых предателей игнорировал, и из его колонки продолжали звучать украинские песни и гимн. Волонтер считает, что патриотическим "музыкальным сопровождением" морально поддерживал херсонцев. Все больше, услышав песни, люди готовились к встрече и, когда он проезжал через торговые ряды на рынке, каждый бросал в копилку деньги.

Но больше всего поразило дядю Гришу, что очень часто к нему подходили люди преклонного возраста, лет 70-80, бросали в копилку свои 20-50 гривен и обязательно говорили: "Григорий Николаевич, пожалуйста, передай нашим военным для помощи".

«С одной стороны, это очень приятно, что все наши люди заботятся о наших военных, – говорит волонтер. — Но ведь, с другой стороны, они надеются на то, что наши военные обязательно освободят нашу Херсонщину и всю Украину от российского захватчика”.

Те деньги, которые дяди Гриши сбрасывали в ведерко, он затем присылал волонтерам в Запорожье и Збараж Тернопольской области — тем, которые могли по возможности выезжать на Восток к нашим бойцам и помогать тем, в чем они нуждались.

Со стороны коллаборантов было очень много угроз, но последняя, ​​заставившая товарищей легендарного волонтера срочно вывезти его из оккупированного города, прозвучала уже из уст российского фсб-шника.

"Я ехал с Днепровского рынка в пятницу, - рассказывает Григорий Янченко, - рядом шел мой товарищ. Здесь подошел один фсб-шник, показал паспорт с двуглавой курицей, затем удостоверение фсб и сказал: "Дедушка, вы катаетесь в последние дни. .”. Товарищ мой сразу говорит: “Идем к тебе домой, быстро собирай вещи”..."

Товарищ дяди Гриша сразу спрятал его в своей пустой квартире, а уже в понедельник отвез волонтера в порт, оттуда катером на левый берег, а там уже на автобус и на Запорожье. Но без переживаний это вынужденное путешествие не обошлось.

Орки проверяли автобус тщательно и часто, и на последнем блок-посте в Васильевке нашли повод к чему-то придраться: то нашли какие-то неточности, то у водителя было недостаточно документов для проезда, и написали на лобовом стекле: "Домой".

"Я уже и духом упал, – признается волонтер. – Думаю: все, только приедем в Олешки – меня тут же заберут, на этом все закончится".

Но водитель смог решить проблему: нашел другого орка, о чем-то с ним переговорил, возможно деньги предложил, и тот разрешил проехать дальше. Только в Запорожье, в полной безопасности, у дяди Гриши отлегло от сердца...

Дядя Гриша не только сбором средств приближает нашу победу — он стал одним из символов непокоренного Херсона и несокрушимости духа жителей оккупированного города. Григорий Николаевич говорит, что при встречах его часто называют легендой Херсона, но с таким определением своей персоны он не согласен:

"Понимаете, я не легенда. Я просто человек, который переживает и заботится о нашей стране, нашей Украине. Я делаю ту работу, которую должен делать. Вот и все”.

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