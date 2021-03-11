Американская модель Кайли Дженнер и сестра Ким Кардашьян в сером платье без бретелей показала похудевшую фигуру

После рождения дочери Кайли серьезно занялась своим здоровьем и прекратила есть все подряд. В общей сложности девушка сбросила более пятнадцати килограммов и теперь всячески подчеркивает свою привлекательность благодаря стильным нарядам.

Этот раз не был исключением: красотка надела тонкое платье с оригинальным дизайном. Приталенный наряд без бретелей и принтов удачно подчеркнул тонкую талию Кайли и ее пышный бюст.

Причем декольте оказалось настолько открытым, что большая часть груди девушки осталась неприлично открытой. Временно окрашенные локоны специальной краской превратили Дженнер в кокетливую модель с вишневым цветом волос. А минимум украшений и макияж с акцентом на губы сделал лук звезды идеальным вариантом для вечернего выхода в свет.

До этого Кайли показала стилньый образ с нюдовым бельем. Кроме того, формы знаменитость подчеркнула облегающими джинсами и безупречным макияжем.

Фотографии модель решила никак не подписывать, однако ее поклонники буквально «сошли с ума» от увиденной красоты.

«Выглядишь как десерт», «это настоящий пожар», «ты выглядишь, как вишенка на торте», «какая же ты классная», «невероятно красивая», «божественная», «настоящая волшебница – твой лучший наряд», – пишут они.

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