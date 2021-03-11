Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, как усердно готовится к летнему сезону

Несколько недель назад победительница шоу «Холостяк» рассказала, как набрала лишние килограммы. При этом Даша была очень расстроена, но ее уныние не продлилось долго, ведь девушка взяла себя в руки и начала быстро восстанавливать свою форму.

Теперь Даша не только усердно занимается в зале, но еще и показывает, как проходят ее занятия и как она худеет в целом. Каждый день Ульянова показывает связки из тренировок, которые ей нравятся больше всего и части тех упражнений, которые она не любит.

"Девочки, ну как самочувствие?" - спросила Даша под фото.

Желая получить идеальную фигуру, профессиональная гимнастка не щадит себя и под наблюдением тренера делает все упражнения. Не обошлось и без тренировок на «формы, как у Ким». Демонстрируя кусочек из занятий, Даша похвасталась подкачанными ягодицами.

До этого 24-летняя красотка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм. Ульянова позировала в светлом пиджаке, который она скинула с одного плеча, обнажив при этом частично грудь.

«Любить и быть любимой. Это не разделимо», «И то и другое зачем выбирать, одно без другого не получится», «Ой и то и то плохо. Нужно искать вариант когда это взаимно», «Если женщина не будет любить, а только принимать - то это не на долго! Рано или поздно она уйдёт, потому как полюбит», - пишут в комментариях.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах с вырезами не стала скрывать аппетитные формы.

Также Politeka сообщала, что фигуристая Ульянова из "Холостяка" заткнула за пояс Волочкову своей растяжкой.