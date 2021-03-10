Народная артистка РСФСР, композитор и певица Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве

Об этом в среду, 10 марта, сообщил друг семьи Виктор Дворовенко.

По его словам, о смерти артистки стало известно рано утром. Эту информацию подтвердила и бывшая помощница Лядовой Галина Горбенко.

Людмиле Лядовой было 95 лет.

В конце февраля артистку госпитализировали с COVID-19, она находилась в реанимации. Недавно представитель Лядовой Виталий Мирошников сообщал, что она пошла на поправку: начала разговаривать, стала более активной, у нее появился аппетит, но врачи оказались бессильны.

Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой.



Песни Людмилы Лядовой исполняли: Мария Биешу, Юрий Богатиков, Зара Долуханова, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Бэла Руденко, Гасим Халилов, Нинель Ткаченко, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов («Она о нём печалится»), Эдуард Хиль, Михаил Чуев, Клавдия Шульженко («Когда-нибудь», «Сердечная песня», «Женщина»).

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