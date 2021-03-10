Известная модель и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала пышную фигуру в костюме с необычным дизайном

В последнее время Кайли все чаще демонстрирует новые жаркие образы, которыми восхищаются миллионы фанатов. Все дело в том, что девушка не только не скрывает фигуру, но и умеет выгодно подчеркнуть достоинства в целом.

Как правило, Кайли выбирает одежду в пастельных тонах или наряды с необычным принтом. Неизменный акцент на ягодицах или бюсте делает Дженнер с каждым разом все популярнее, ведь тонкая талия при таких формах выглядит очень необычно.

Длинные черные локоны кайли оставила распущенными, а акцент на лице и вовсе не делала, ведь хотела подчеркнуть именно тело, обтянутое тканью модного комбинезона.

«ты можешь смотреть, но не трогать; Я просто хочу напомнить вам: любите себя. Очень легко забыть, насколько ты особенный; любимая фаворитка; позволь мне прикоснуться к тебе; солнечная девушка😍; Потрясающе!; Могу я потрогать, пожалуйста; Королева Кайли 👸; Королева Голливуда 🔥», - отвечают поклонники.

До этого модель Кайли Дженнер показала себя с подружкой. Рядом можно увидеть подружку Дженнер, что была в красно-белом купальнике. Звезда дополнила образ очками и тоже развернулась спиной, демонстрируя пятую точку.

"Вторая редакция - моя любимая", "Какие вы блестящие", "Второй – легендарный образ", "Вы делаете лучшие правки", "Одна краше другой", "Заверните черненькую с собой", "Лучшая из Кардашьян", - ответили фанаты.

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