Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", часто забывает о скромности на съемках

Девушка занимается моделингом уже более восьми лет, поэтому привыкла к различным комментариям в свой адрес. Так как при низком росте она весит более 70 килограмм и отказывается худеть, а ее талия неестественно тонкая, в Инстаграм часто подмечают, что формы Анастасии – всего лишь заслуга хирурга.

Девушка все отрицает, хотя в сети есть фото Квитко в подростковом возрасте, на которых ее бюст совсем не шестого размера, а ягодицы совсем не похожи на формы Ким Кардашьян. Тем не менее, свою волну славы Настя все же получила.

Теперь девушка едва не каждый день показывает в сети различные снимки со своими модными образами и поражает внешностью на пляже. На фан-аккаунте представили кадр, на котором девушка позировала в белом платье с глубоким декольте и вырезах на талии.

Вот что отмечают в сети поклонники: «Ты выглядишь потрясающе и сексуально;

«Так горячо; Te ves hermosa ❤️😍; Реальность элегантности и красоты; Супер великолепно. 😘; С Днем женщины!; Доброе утро или ночь? Вы всегда прекрасны; Потрясающе красивый мед; 🔥 очень красиво; мне это нравится; 😍 Ооочень красиво!!; Очень невинная милая девушка; Выглядит хорошо и элегантно. Обожаю эти ноги».

Так как девушка занимается в основном рекламой белья и купальников, ее образы выглядят несколько пикантно.

В частности, ранее Анастасия решила надеть черный боди без принтов и украшений, а также дополнила наряд лаковыми ботфортами и таким же черным лаковым плащом, который намеренно распахнула. Как можно заметить, в дерзком виде Квитко чувствовала себя более чем уверено.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.