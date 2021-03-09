Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала об иностранном

На фото девушка показалась в обтягивающем платье, которое идеально подчеркнуло фигуру в виде песочных часов. Волосы Гюль оставила распущенными, а сделала акцент на роскошных ягодиц, которые выглядели в таком наряде идеально. Бахари сидела в ресторане за столиком, поэтому дополнила свой образ ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если это не иностранный, это скучно", - написала девушка под фотографией.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Так великолепно", "Такая невероятно красивая милая", "Завораживающе", "ты очень красивая", "Ага .. у нее есть варианты", "Красивая и сексуальная королева", "милая и милая великолепная красотка", "Сказочный краситель", "Прекрасная моя жизнь", "Милая девушка".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари полюбовалась собой в новом наряде.

Известная модель в белом платье в этот раз отбросила скромность и приличия ради эффектного кадра на террасе. Все дело в том, что платье Гюль выглядит более чем провокативно – огромных размеров разрез на бедрах до самого верха был соединен лишь тонкими веревочками.

Напомним, турецкая Кардашьян восхитила своими идеальными "песочными часами"

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