Ukrainian Gaming Week-2021, который проходит 24-25 февраля в Киеве в отеле Premier Palace и имеет в списке заявленных гостей экспертов, народных депутатов и даже до недавнего времени главу украинского регулятора игорного бизнеса Ивана Рудого, столкнулся с проблемами в виде протестов патриотически настроенных участников ОО "Национальное сопротивление". По мнению активистов, мероприятие организовано и продвигается компаниями из России.

Об этом говорится в статье издания "Голос".

"Представители "Национального сопротивления" пришли под стены "Премьер Палас", чтобы спросить участников рынка гемблинга, не стыдно ли им участвовать в мероприятиях Ukrainian Gaming Week, организованных компанией страны-агрессора Expo-Smile… Семь лет идет война. Семь лет погибают украинцы от пуль подонков. И эти подонки содержатся на налоги российских компаний, которым не место в Украине", – отметили пришедшие на акцию.

Как говорится в открытых источниках, собственником и организатором "Gaming Week" является Smileexpo - компания с главным офисом в Москве. Издание отмечает, что именно россияне на номерных знаках из РФ приезжали в один из экспо-центров столицы с целью договориться о выставке от UGW-2021. Позже площадки им отказали и выставку пришлось перенести за пределы столицы и на другую дату.

Руководитель ("формальный") Smileexpo Анна Ластовка во время подкаста с Лаврентием Губиным (сотрудничал с российским казино "Шангри Ла" холдинга Storm International Майкла Боттчера) утверждала, что россияне в проведении выставок не участвуют.

"У Боттчера не было собственных денег, чтобы открыть казино, и российские бизнесмены приглашали его как управляющего партнера. За несколько лет Storm International открыла игорные залы Kings, Queens, Wells Fargo. Боттчер приложил руку к открытию в гостинице "Метрополь" казино, принадлежавшего структурам бизнесмена Алимжана Тохтахунова, известного в определенных кругах как Тайванчик", - пишет "Форбс" об упомянутом Storm International и Губине.

Самого Лаврентия Губина называют бренд-амбассадором Ukrainian Gaming Week-2021 и "куратором выставки от россиян". Целью проведения UGW считается проталкивание в Украине российских продуктов, а среди его партнеров есть российский портал Casino Gossip с рядом гемблинговых изданий из РФ, Rosloto и другие компании.

"Мероприятие организовано, похоже, представителями российской игорной индустрии и для представителей этой индустрии, которые почувствовали "запах свежего мяса" в лице украинского рынка и начинающих на нем работать компаний. Всучить им свой программный продукт, оборудование, задешево вложиться в украинскую компанию, с перспективой затем ее постоянно и максимально доить, продавить собственную философию, основа которой - "бери по максимуму, отдавай по минимуму" - главная цель ивента", – заявил эксперт, который отказался от участия UGW-2021.

Также в UGW принимает участие депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. В феврале он вошел на новый для себя игорный рынок с рядом лоббистских проектов и, как пишет издание, "тот факт, что прибыль может идти от российской игорки, Заблоцкого не слишком смущает".

В конференции помимо других участников заявлен одиозный бизнесмен с российскими корнями Борис Баум, который является куратором легализации игорного бизнеса от Офиса президента. Как считают эксперты, с его вмешательством связаны проблемы с законодательством о легализации игорного бизнеса в Украине.