В Запорожской области произошло ужасное смертельное ДТП

ДТП произошло еще 14 декабря примерно в 16:20 на автодороге "Каменка-Днепровская – Большая Белозерка – Веселое" возле села Заповитне, сообщает отдел коммуникации полиции в области.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель авто "ВАЗ 2108" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "ВАЗ-2109", которое стоило жизни ребенку.

За рулем второго "ВАЗ-2109" находился 29-летний мужчина, а в салоне – его пассажирка 28 лет с ребенком. 5-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась уже в больнице, шансов выжить у нее не было.

В больницу также были госпитализированы и оба водителя, а также две пассажирки. Другие пострадавшие отделались травмами различной степени тяжести.

Судя по снимку, который был предоставлен полицией, капоты машин превратились в гору метала, на асфальте повсюду валяются куски авто.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность – 3–8 лет тюрьмы. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

Кроме того, правоохранители просят людей, которые могли быть очевидцами аварии, сообщить какие-либо подробности по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.