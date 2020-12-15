Такое происходит каждый день

В Днепре сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом

В реанимации медучреждения нет мест, а новые больные поступают ежедневно. Об этом написал на своей странице в Facebook главный врач областной больницы Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Он добавил, что судя по мировой статистике, от COVID-19 умирает каждый 45-й зараженный. Всего за год из 72 млн заболевших погибло более 1,5 млн.

"В Мечниковском ковид-центре не бывает меньше ста пациентов. Цифры постоянно меняются – поступают, выписываются, и, к сожалению, умирают крайне тяжелые, с тотальным поражением легких", – написал он.

Он также добавил, что в Мечникова не бывает ни дня, чтобы не привозили пациентов, а в реанимации - чтобы не поступили тяжёлые заболевшие, у врачей нет и дня передышки.



"Когда закончится пандемия, сказать не может никто. Реанимация. По-прежнему ни одного свободного места. Врачи постоянно проверяют показания мониторов, меняют тактику в лечении. Здесь даже малейшее улучшение дает надежду. Очень важно не допустить, чтобы новогодние праздники стали марафоном передачи коронавируса", – отметил медик.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.