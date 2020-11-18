Умер директор предприятия "Востокуголь", которое контролировало все шахты в "ЛНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Новости Донбасса".

Так, в оккупированном Луганске умер Владимир Шатохин - директор предприятия "Востокуголь", под контролем которого были все шахты в "ЛНР".

О причинах смерти Шатохина не сообщается, однако, по информации местного журналиста, у него была пневмония.

Известно, что Шатохину было 52 года. Он был кавалером знаков "Шахтерская слава" и "Шахтерская доблесть", "Заслуженный шахтер Украины".

Шатохин с 2007 по 2009 годы руководил шахтами им. Фрунзе, им. Вахрушева, а также возглавлял дирекцию по производству объединения "Ровенькиантрацит". С апреля 2013 года он был директором шахтоуправления "Ясеновская ДТЭК Ровенькиантрацит".

В 2018 году Шатохин руководил структурным подразделением "Ровенькиантрацит", а в апреле 2020 года он возглавил "Востокуголь".

Весной оккупанты "ЛНР" в рамках "реогрганизации" создали предприятие "Востокуголь", куда вошли все действующие шахты и сопутствующие предприятия.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса усугубилась ситуация с зарплатам, из-за чего работники предприятия страйкуют, а сами предприятия - простаивают или вооще закрываются. В частности, в оккупированной Макеевке бастуют работники металлургического завода из-за огромных долгов по зарплатам. При этом подобное происходит с промышленностью по всей "ДНР". В Макеевке уже остановилась последняя доменная печь. Рабочие местного металлургического завода устраивают акции протеста, требуя выплат долгов по зарплатам.

Также ранее сообщалось, что в "ЛНР" наблюдается массовая "ликвидация" местных "офицеров". В частности, за последние две недели погибло 45 сепаратистов. Основными причинами смертей становились ДТП, самоубийства, обострения заболеваний и т.д.

Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.

Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и загрезила об Украине.

Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.