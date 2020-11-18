В Белгородской области в поселке Волоконовка отремонтированный месяц назад подвесной мост провис, а его нижняя часть оказалась в воде

Однако вместо того, чтобы называть вещи своими именами и сказать, что мост обвалился, журналисты росСМИ написали, что он «погрузился» в воду. На этот момент обратил внимание блогер Vitauskas.

«Глоссарий российского новояза. Повторяем и учим новое. Взрыв - хлопОк. Пожар - задымление. Потоп - подтопление. Спад - отрицательный рост. Обвал – погружение», – подписал скрин он скрин новости в своем телеграмм-канале.

Отметим, что буквально 18 ноября росСМИ облетела новость о том, что в Приамурье на судностроительном заводе в результате взрыва в одном из цехов пострадали четыре человека, трое из которых оказались в больнице, причем женщина, работница предприятия, сейчас в реанимации. Журналисты назвали инцидент «хлопком», а губернатору Амурского края Василию Орлову в Инстаграм пользователи написали немало комментарияв на тему этого самого «хлопка»:

«👏кто-то в ладошки хлопнул. Трое пострадали. Красивая формулировка-хлопок. Охрана труда на высоте...», «Какой еще хлопок? Что за абсурд? Вещи нужно называть своими именами!!! Взрыв произошел, взрыв! Но по новым установкам не принято взрыв взрывом называть, поэтому всё вокруг хлопает», «Новояз, что вы хотите», «Хлопок, отрицательный рост...ох уж этот чиновничий слэнг. Называйте вещи своими именами, политкорректные вы наши».

Напомним, предатель из СБУ Прозоров стал посмешищем даже в России.

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