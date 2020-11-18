В России появился сильный конкурент на рынке поставок газа в Италию, что грозит не только огромными убытками

В частности, ЕС начали поставлять азербайджанский газ через Трансадриатический трубопровод (TAP) в обход России. Четыре с половиной года понадобилось, чтобы пстроить ТАР, а 15 ноября уже начали поставлять газ в европейские страны, передает DW.

Он проложен от границы Турции через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию. То есть построен через коридор, идущий в обход РФ из Азербайджана через Грузию и по всей территории Турции.

Италия является самым большим после Германии рынком сбыта российского газа, но теперь у "Газпрома" появился новый сильный конкурент. Он может лишить "Газпрома" трети продаж.

В 2019 году Италия купила у "Газпрома" 22,1 млрд кубометров, но уже в следующем году эта страна может получить по Южному газовому коридору порядка 7-8 млрд азербайджанского газа.

"Спрос на газ на итальянском рынке окажется в 2021 году с большой долей вероятности ниже, чем он был в 2019 году. Но даже если "Газпрому" удастся более или менее сохранить объемы продаж: рассчитывать после сдачи в эксплуатацию TAP на их существенное увеличение в Италии и на значительный рост цен, видимо, уже не следует", – отметили журналисты.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, "Северный поток-2" полностью провалился, в РФ сообщили о главных просчетах.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.